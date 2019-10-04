Глава Уряду: Реформа освіти – це створення якісної системи від дошкілля до вищої ланки

Мета запровадженої Урядом реформи освіти – у розбудові системи якісних освітніх послуг від дитячого садочка до вищої школи задля виховання поколінь компетентних і конкурентних людей і фахівців своєї справи. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Координаційної ради з питань впровадження реформ у сфері освіти. Цей дорадчий орган створено з метою підняти на новий рівень координацію дій всіх рівнів влади в контексті змін, що відбуваються по різних напрямках.

Ключовою темою сьогоднішнього засідання Ради, яке пройшло у Дніпрі, став розвиток професійно-технічної освіти. Наразі в Україні підготовку професійних кадрів здійснюють 745 ПТУ. І цей показник знижується – з різних причин, включаючи недостатнє фінансування, застарілість оснащення та значний розрив навчальних програм із реальними потребами сучасного технологічного виробництва. В результаті дефіцит саме виробничих кадрів стає дедалі відчутнішим для зростаючої української промисловості. І на Дніпропетровщині, у промислово розвинутому регіоні, де сконцентровані високотехнологічні виробництва, це особливо помітно.

Виходячи з цього, розвиток професійно-технічної освіти став пріоритетом Уряду в рамках комплексної реформи освіти. Так, за останні два роки по всій країні створені 100 навчально-практичних центрів з 6 галузевих спрямувань і 17 професій. Загальний обсяг бюджетного фінансування на оснащення центрів та оновлення навчальних програм склав близько 200 млн грн.

За словами Глави Уряду, «Нова українська школа», реформа профтехосвіти та вищої освіти: це не «косметичний ремонт», а капітальна перебудова, важливий інвестиційний проект. Причому на рівні дошкільної освіти та середньої освіти реформи вже відчутні. За останні роки – завдяки бюджетній підтримці та фінансовій децентралізації втричі скорочено чергу до дитячих садочків. Мережа дошкільних закладів зростає ледь не щомісяця по всій країні. Кількість оновлених шкіл, в тому числі обладнаних за вимогами нового освітнього простору, так само зростає. Вже зараз в Україні працюють 778 опорних шкіл, які надають якісно новий рівень освітніх послуг.

За словами Глави Уряду, до процесу реформи освіти активно долучається і місцева влада. «Завдяки реформі децентралізації обсяги місцевих бюджетів сягнуть 270 млрд грн. І цей інструмент децентралізації має стати у нагоді створення якісного середовища – в тому числі в освіті, – сказав Володимир Гройсман. – Ми маємо сотворити якісну нову систему в Україні – від дошкілля до вищої освіти».

Глава Уряду нагадав, що політика Уряду – повністю ліквідувати чергу до дитячих садочків до 2020 році. Забезпечити доступ до якісної середньої освіти – в одну зміну і в якісних умовах. І так само до 2020 року буде вирішене питання інвестування в оновлення шкіл та закладів професійно-технічної освіти – в тому числі в контексті зростання зарплат вчителів, які допомагають учням оволодіти найбільш затребуваними професіями.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України