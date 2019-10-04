МОН: Реєстрація – не єдина підстава для першочергового зарахування в 1-й клас

Для першочергового зарахування дитини в перший клас використовувати лише один спосіб підтвердження її місця проживання – місце реєстрації – є неприпустимим обмеженням. Підтвердити місце проживання можна також низкою інших документів. Про це йдеться в листі МОН щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році, що був розісланий на всі школи та місцеві органи влади сьогодні, 9 квітня 2019 року.

«Торік відповідно до вимог нового Закону «Про освіту» ми змінили порядок зарахування дітей у перші класи. Тепер кожна дитина може піти в школу, найближчу до її місця проживання, закріплену за цією територією – без жодних тестів, співбесід чи інших випробувань. Для першочергового зарахування треба тільки підтвердити місце проживання одним з документів. Їх перелік ми закріпили в Постанові КМУ № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів». Але вже зараз маємо звернення батьків, що для підтвердження місця проживання школи вимагають виключно відповідну реєстрацію. Хочу наголосити, що це неприпустиме обмеження прав дитини на першочергове зарахування», – повідомив перший заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Зокрема, підтвердити місце проживання дитини можна такими документами:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови його реєстрації або нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині;

акт обстеження умов проживання.

Однак цей перелік не є вичерпним – підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори шкіл мають переконатися, що він:

містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;

складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;

має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.

Важливо також, що вид документу для підтвердження місця проживання обирає особа, яка подає заяву на зарахування дитини.

Нагадуємо, що дату початку прийому документів для зарахування в перший клас визначають місцеві органи самоврядування. У деяких регіонах України прийом уже оголошено. Водночас кінцева дата подання документів єдина для всіх – це 31 травня.

Батьки мають право подати заяву до закладу освіти, на території обслуговування якого вони (їхня дитина) проживають, – зарахування до цієї школи дитині гарантується Законом. Також батьки мають право подати заяву до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні місця, зокрема, за результатами жеребкування.

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує кількості місць, то не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Їх список оприлюднюється виключно в закладі освіти.

Коли у школі залишаються вільні місця, інформація про них розміщується на інформаційному стенді закладу та його веб-сайті (у разі відсутності – на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад).

Якщо на 31 травня кількість поданих заяв перевищує кількість місць, то до 1 червня зараховуються діти:

місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;

які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;

які є дітьми працівників цього закладу освіти;

які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).

До 15 червня зараховуються усі інші діти за результатами жеребкування. Воно проводиться з 5 до 10 червня та є публічним.

З 1 до 15 червня заяви про зарахування не приймаються. Але після 15 червня є можливість подати заяви на вільні місця.

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або зарахування не є обов’язковою, не може бути умовою зарахування і цього не можуть вимагати у закладі освіти.

Докладну інформацію можна переглянути в Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та офіційному роз’ясненні до нього.

Міністерство освіти і науки України