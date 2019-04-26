З 2021 року ЗНО з математики матиме 2 рівні та буде обов’язковим для складання, – МОН

З 2021 року суттєво зміниться система складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для випускників шкіл – стане більше обов’язкових предметів, а тестування з української мови та математики матимуть 2 рівні складності. Про це зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 26 квітня 2019 року, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України.

«Ми запроваджуємо з 2021 року дворівневий іспит з української мови: це буде базовий рівень – українська мова як державна – і поглиблене вивчення – українська мова і література. Також з 2021-го ми плануємо запровадити обов’язкове ЗНО з математики. Воно також буде дворівневе, тобто буде легший і складніший рівень, залежно від потреб вступника», – пояснила Лілія Гриневич.

Вона додала, що математика відіграє особливе значення у когнітивному розвитку дітей, тому її вивчення є надзвичайно важливим.

«Базові навички з математики необхідні кожній людині – вона розвиває логічне та абстрактне мислення. А це навички, які потрібні усім людям, і дедалі більше країн роблять зовнішній іспит з математики обов'язковим для всіх дітей після завершення школи», – відзначила Міністр.

Третім обов’язковим предметом буде історія України або англійська мова на вибір.

«Тобто ми зараз серйозно готуємося до посилення з 2021 року як вивчення математики, так і англійської мови. Ці предмети є надзвичайно важливими для людини, яка хоче бути конкурентною в сучасному світі», – зауважила Лілія Гриневич.

Таким чином, 2021 року випускники шкіл обов‘язково складатимуть ЗНО з:

1) Української мови – 1 рівень, або з Української мови і літератури – 2 рівень.

2) Математики – 1 або 2 рівень на вибір.

3) Історію України або англійську на вибір.

Також вони зможуть за бажання складати додаткові предмети за вибором.

Нагадуємо, що на ЗНО-2019 зареєструвалися понад 354 тис. осіб – серед них найбільше випускників шкіл цього року.

Міністерство освіти і науки України