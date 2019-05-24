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В Україні завершилося наймасовіше ЗНО - з української мови та літератури, його пройшли майже 340 тис учасників

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В Україні завершилося тестування з української мови та літератури. Воно, традиційно, зібрало найбільшу кількість учасників - 339 753 осіб, що становить 97,2% від загальної кількості зареєстрованих.

Такі оперативні дані надали регіональні центри оцінювання якості освіти сьогодні, 23 травня 2019 року.

Результати цього ЗНО зараховуватимуться як вступний тест до вишів, а також як державна підсумкова атестація з української мови.

Завдання сертифікаційної роботи вже є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі “ЗНО-2019. Українська мова і література”. Найближчим часом там оприлюднять правильні відповіді до тесту.

Сьогодні також починається реєстрація на додаткову сесію - вона триватиме до 29 травня. Взяти участь у додатковій сесії зможуть, зокрема, ті, хто не пройшов тестування з поважних причин. Для цього необхідно подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Додаткова сесія ЗНО проходитиме з 26 червня до 12 липня.

Далі основна сесія ЗНО проходитиме з таких предметів:

  • 27 травня - з іноземних мов (іспанської, німецької та французької);
  • 28 травня - з англійської мови;
  • 30 травня - з фізики;
  • 4 червня - з історії України;
  • 6 червня - з біології;
  • 11 червня - з географії;
  • 13 червня - з хімії.

Міністерство освіти і науки України

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