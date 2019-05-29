МОН пропонує для громадського обговорення проект наказу “Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти”

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».

Документ сприятиме забезпеченню якості проведення моніторингових досліджень, розширенню кола суб'єктів моніторингу діяльності, розмежуванню повноважень між органами влади, державними установами, представниками громадськості у сфері координації його здійснення.

У проекті визначаються види, форми та методи проведення моніторингових досліджень, а також особливості процедури підготовки та проведення моніторингу якості освіти.

Зауваження та пропозиції до проекту пропонується надсилати до 25 червня 2019 року в письмовому вигляді та електронною поштою за адресою:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135;

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