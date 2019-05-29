Лілія Гриневич: 30 травня, Верховна Рада розгляне в 1-му читанні проект закону «Про повну загальну середню освіту»

Комітет ВРУ з питань науки і освіти рекомендував прийняти проект закону «Про повну загальну середню освіту» за основу в першому читанні - депутати мають його розглянути вже завтра. Про це йшлося сьогодні, 29 травня 2019 року, під час засідання Комітету ВРУ з питань науки і освіти.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич наголосила, що надзвичайно важливо прийняти цей закон бодай у першому читанні, щоб побудова нової системи шкільної освіти не зупинялася на півшляху.

«2017 року парламент ухвалив Закон «Про освіту», що став фундаментом освітньої реформи. Саме завдяки йому 1 вересня минулого року першокласники прийшли навчатись у Нову українську школу. Але для повноцінного будинку фундаменту недостатньо, нам також потрібні стіни, вікна, дах - ті механізми, які дадуть повноцінно реалізуватись ідеям Закону «Про освіту» та концепції НУШ. І саме цією опорною стіною реформи має стати презентований сьогодні проект закону «Про повну загальну середню освіту», - зазначила Лілія Гриневич.

Загалом Комітет ВРУ з питань науки і освіти виніс позитивну оцінку законопроекту.

Водночас йшлося про те, що окремі зауваження до проекту можна буде врахувати між розглядами документа в першому та другому читанні.

Нагадуємо, що 13 березня 2019 року Уряд подав до ВРУ проект закону «Про повну загальну середню освіту», який розширює можливості для учнів, учителів, батьків та освітніх управлінців. Докладніше про закон тут.

Міністерство освіти і науки України