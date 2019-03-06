Для вступників з окупованих територій відкрилися центри «Донбас-Україна» й «Крим-України»

З 3 червня 2019 року по всій Україні почали роботу освітні центри (ОЦ) «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» – вступна кампанія триватиме до 27 вересня. Через центри жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші та профтехи за спрощеною процедурою – без ЗНО, українського паспорта та атестата.

Про це йшлося під час прес-конференції за участі заступника Міністра освіти і науки Юрія Рашкевича сьогодні, 3 червня 2019 року, в Києві. Захід пройшов у переміщеному Таврійському національному університеті, де відкрилися одразу 2 центри: «Донбас-Україна» і «Крим-Україна».

«Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Приміром у 2016 році таких вступників було менше 1 тис., тоді як зараз їх вже майже 2 тис. Важливо, що, вступивши через освітній центр, жителі Донбасу та Криму зможуть отримати диплом, який визнаватимуть в Україні та світі. Загалом же ми зацікавлені у тому, щоб найбільше вступників з Криму та Донбасу навчалися в українських вишах та закладах профосвіти. І ми робимо усе можливе, щоб спростити умови для вступу таких абітурієнтів. Сподіваємося, що цього року кількість таких вступників буде ще більшою», – наголосив Юрій Рашкевич.

Центри «Крим-Україна» відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти в 8 регіонах України: Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Центри «Донбас-Україна» діють на базі понад 40 вишів – переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Торецьк.

Докладний перелік центрів з їхніми адресами та іншою контактною інформацією розміщений на сайті МОН у розділі «Жителям Донбасу і Криму».

Для спрощеного вступу потрібно:

звернутися до освітнього центру;

подати заяву та заповнити освітню декларацію;

скласти 3 вступні іспити – українську мову, історію України та профільний предмет (або творчий конкурс);

отримати у школі, закріпленій за ОЦ, тимчасову довідку, яку протягом трьох місяців треба замінити на документ про освіту державного зразка.

Докладні інструкції можна переглянути /тут/.

«Ми наголошуємо на тому, що через освітні центри можна вступити без результатів ЗНО, українського паспорта та атестата. Однак якщо вступник має український атестат чи складав ЗНО, але з певних причин хоче скористатися спрощеною процедурою вступу, то він може це зробити. Тобто до освітніх центрів можна звертатися як без результатів ЗНО та українського атестата, так і з ними», – зазначила начальник головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Вона підкреслила, що оскільки безпека таких вступників є пріоритетом, в наказах про зарахування їхні прізвища обов’язково шифруються. Водночас виші завжди намагаються створити для таких вступників максимально комфортні умови і за потреби забезпечують гуртожитками.

Центри працюватимуть до кінця вересня, але щоб гарантовано претендувати на бюджетні місця, вступникам потрібно подати документи до визначеної дати.

Зокрема:

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування)

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів – до 12-ї год. 19 липня

Вступні іспити – до 19 липня

Зарахування – до 15-ї год. 22 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів – до 18-ї год. 22 липня

Вступні іспити – до 25 липня

Зарахування – до 12-ї год. 1 серпня

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11 класів

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів – до 18-ї год. 29 липня

Вступні іспити – до 28 липня

Зарахування – до 12-ї год. 4 серпня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів – до 18-ї год. 29 липня

Вступні іспити – до 28 липня

Зарахування – до 12-ї год. 6 серпня

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9 класів

Для абітурієнтів з Криму та Севастополя:

Прийом документів – до 18-ї год. 13 липня

Вступні іспити – до 21 липня

Зарахування – до 18-ї год. 29 липня

Для вступників з Донбасу:

Прийом документів – до 18-ї год. 13 липня

Вступні іспити – до 21 липня

Зарахування – до 18-ї год. 29 липня

Однак навіть якщо вступники з непідконтрольних територій не встигнуть подати документи до цього часу, то вони можуть до 26 вересня вступити на контракт й одразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет. У попередні роки більшість вступників з Криму та Донбасу скористалися цією процедурою та отримали місця держзамовлення.

Для отримання інформації про роботу освітніх центрів та процедуру зарахування на бюджет кожен вступник може звернутися на «гарячу лінію» Фонду «Відкрита політика».

«За 4 роки роботи на «гарячу лінію» Фонду надійшло понад 26 тис. дзвінків. З них майже 4 тис. – від вступників з Донецької та Луганської області, а також понад 1,5 тис. дзвінків з окупованого Криму. Зараз ми спостерігаємо динаміку звернень: лише в травні у порівнянні з минулим роком кількість дзвінків на «гарячу лінію» збільшилася на третину. Це свідчить про те, що система спрощеного вступу є затребуваною серед вступників і про неї дізнаються все більше жителів Донбасу та Криму», – підкреслила голова Фонду «Відкрита політика» Ірина Жданова.

Номери «гарячих ліній» Фонду «Відкрита політика»:

0 800 504 425 (безкоштовно), +38 068-951-25-13, +38 050-550-54-11 – Viber, Telegram, WhatsApp

Skype: Dostupna Osvita UA

Номер «гарячої лінії» МОН (працюватиме з 23.06.2019 до 09.08.2019 р.):

(044) 287-89-29

Нагадаємо, що МОН оприлюднило графік, а також 5 кроків, які треба зробити для вступу в магістратуру за технологією ЗНО.

Міністерство освіти і науки України