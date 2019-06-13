ЗНО-2019: визначено порогові бали “склав/не склав” з математики, фізики, української мови та літератури

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів ЗНО - з математики, фізики, української мови та літератури. Відповідні рішення були прийняті сьогодні, 13 червня 2019 року, під час засідання в МОН.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

· математика - 11;

· українська мова та література - 23;

· фізика - 13.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з цих предметів, поріг “склав/не склав” подолали: з української мови і літератури - 84% вступників, з математики - 81,83%, з фізики - 85%.

14 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів. Цього ж дня у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

Як і торік, учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.

Важливо, що цього року комісія вперше визначила адаптивний поріг для осіб, які здобули повну загальну середню освіту мовою національних меншин. Для них адаптивний поріг встановлено на рівні 14 балів.

Вже 19 червня комісія визначатиме поріг “склав/не склав” з іноземних мов та біології, а 21 червня - з історії України, географії та хімії.

Довідково

Поріг “склав/не склав” - це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник зовнішнього незалежного оцінювання, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів. Це надає вступнику право брати участь у конкурсному відборі до вишів.

До складу експертної комісії, яка визнає порогові бали, входять фахівці Міністерства освіти і науки, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших профільних установ.

Міністерство освіти і науки України