Лілія Гриневич: Ми підготували реформу оплати праці освітян

Чинна система оплати праці педагогів - вихователів, учителів, майстрів, викладачів - породжує величезну нерівність. Це потрібно змінити, тому Міністерство освіти і науки підготувало реформу оплати праці. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 13 червня 2019 року, в межах прес-підходу в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області.

«Потрібно відходити від єдиної тарифної сітки, яка породжує величезну різницю в оплаті праці між молодими і досвідченими вчителями, між дошкільниками, майстрами та вчителями. Суть реформи у тому, що ми не лише загалом підвищуємо зарплату, але й вирівняємо ці величезні дисбаланси. Ну, наприклад, у нас надзвичайно низька зарплата дошкільників, хоча їхня робота не простіша за вчительську. Чи різниця між молодим і досвідченим учителем. Коли молодий спеціаліст приходить у школу, він має мінімальну зарплату. Залишившись на декілька років, вчитель йде. Тому ми й задумали зробити цю зміну. Я представила її Прем‘єр-міністру Володимиру Гройсману, і він традиційно готовий підтримати освіту. Однак ця новація може йти тільки разом з новим бюджетом. Тому, на превеликий жаль, через дочасні вибори впровадження цього підвищення зарплат під загрозою. Теперішні парламентські вибори надзвичайно важливі для освітньої сфери. Адже бюджет та освітні закони приймаються в Парламенті. Саме Парламент обирає Уряд, якому продовжувати започатковані зміни. Там мають бути фахові люди, які знають свою роботу, а також мають політичну волю продовжувати освітні реформи», - зазначила Лілія Гриневич.

Для підвищення на наступний рік потрібно додаткові 25 млрд грн. Але загалом для впровадження змін потрібно буде більше інвестицій, які зростатимуть поетапно до 2023 року.

«Ця трансформація йтиме разом з порічним планом підвищення зарплати для всіх педагогів. Наша ціль - вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплати педагога. Тобто йдеться про всіх освітян, які зараз оплачуються, починаючи з 9 тарифного розряду», - пояснила Міністр.

Міністерство освіти і науки України