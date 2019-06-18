Вступити у виш за результатами співбесіди або іспитів зможуть визначені категорії абітурієнтів - роз'яснення МОН

Цього року вступити до закладу вищої освіти за підсумками співбесіди зможуть три категорії вступників, а за результатами вступних іспитів - майже десять. Роз'яснення щодо використання пільг розміщені на сайті МОН сьогодні, 18 червня 2019 року, у розділі “Вступна кампанія 2019”.

“Традиційно в Умовах прийому до вишів виписані усі категорії вступників, які мають право на пільговий вступ. Зараз, напередодні активної фази вступної кампанії, МОН розіслало приймальним комісіям роз'яснення щодо використання цих пільг. Там, зокрема, є докладна інформація щодо документів, зразки довідок та посвідчень, які має пред'явити вступник”, - розповів очільник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Так, право на вступ за співбесідою мають:

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- деякі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і яким право на отримання таких пільг надано Законом;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Вступити за результатами іспитів можуть:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, яким за рішенням регламентної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО у 2019 році через неможливість створення спеціальних умов; особи, які в 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання; особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 1 січня 2019 року; громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 1 січня 2019 року; особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 1 грудня 2018 року; громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном (за умови вступу на контракт).

Олег Шаров також підкреслив, що у розділі можна знайти інформацію про вступників, які матимуть можливість перевестися на вільні місця державного замовлення. Торік цим правом скористалися діти загиблих захисників України, особи з інвалідністю, учасники бойових дій та їхні діти, внутрішньо переміщені особи. Загалом у такий спосіб було заповнено понад 7 тис бюджетних місць, на які вступники отримали рекомендації до зарахування, однак, не підтвердили бажання там навчатися.

“Однією з новацій цьогорічної кампанії є те, що правом перевестися на бюджет тепер зможуть скористатися й діти з багатодітних сімей. Проте треба врахувати, що їхній конкурсний бал має бути менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів”, - зазначив Олег Шаров.

Міністерство освіти і науки України