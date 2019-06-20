Проводити досліди для освітніх та наукових цілей стане легше, – Уряд затвердив Порядок використання прекурсорів

Уряд спростив процедуру використання прекурсорів – хімічних речовин та реагентів – для навчання і досліджень у закладах освіти та наукових установах. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв сьогодні, 19 червня 2019 року.

Проєкт змін до порядку використання прекурсорів готували спільно з молодими вченими, які й звернули увагу на проблему з використанням цих речовин та реагентів у освітніх та наукових цілях.

«Цей процес був дуже зарегульованим, він обмежував можливості наших освітян та науковців. Як наслідок – ми отримали суттєве зменшення дослідів під час викладання природничих дисциплін чи проведення досліджень з хімії, біології тощо. Звісно, це тільки погіршило ситуацію, яку ми зараз маємо з природничою освітою», – пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За її словами, досліди з використанням прекурсорів – невід’ємна частина для вивчення основних курсів з органічної, неорганічної, аналітичної та фізичної хімії, а також хімії високомолекулярних сполук.

«Ви не виконаєте низку базових практикумів без кислот, розчинників, оцтового ангідриду тощо», – наголосила Міністр.

До цього усі обов’язки з обліку, зберігання та видачі прекурсорів були виключно на керівникові закладу освіти чи наукової установи. Щоб провести класичне демонстраційне дослідження чи лабораторну роботу, викладачу треба було в день проведення звернутися до керівника закладу (факультету) та оформити низку документів за його підписом. Після цього – пройти кількаетапну процедуру отримання прекурсорів.

Через це досліди або взагалі не проводили, або свідомо порушували правила використання прекурсорів. Зайві обмеження також негативно впливали на можливості міжнародної співпраці наших науковців, отримання грантів тощо.

Тепер же в Порядок використання прекурсорів внесено такі зміни:

Спрощується система обліку, зберігання та видачі прекурсорів: ці функції замість керівника закладу покладаються на визначену матеріально відповідальну особу та комісію з контролю за обігом прекурсорів.

Для забезпечення контролю за обігом прекурсорів у закладі освіти, науковій установі створюється спеціальна комісія з трьох осіб на чолі з заступником керівника закладу, наукової установи або керівника підрозділу.

Надається можливість зберігати прекурсори в лабораторіях та спеціалізованих приміщеннях закладів освіти, наукових установ в обсягах семестрової/піврічної потреби в них. Це має бути окреме приміщення, обладнане відповідно до вимог МВС.

Керівники підрозділів зможуть формувати замовлення на прекурсори на підставі семестрової/піврічної потреби в них. На основі цих замовлень матеріально відповідальна особа видаватиме прекурсори для проведення демонстраційних, лабораторних і практичних робіт.

Водночас у документі враховано всі вимоги щодо контролю за обігом прекурсорів відповідно до Закону «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів».

Нагадуємо, що кожен державний виш чи наукова установа може підключитися до Scopus та Web of science за кошти бюджету – доступ забезпечать з 1 червня.

Довідково

Прекурсор (лат. praecursor чи англ. precursor — попередник) — хімічна речовина, вихідний компонент (реагент) або учасник проміжних реакцій при синтезі будь-якої речовини. Тобто з одного прекурсору за участі інших прекурсорів утворюється нова речовина.

Міністерство освіти і науки України