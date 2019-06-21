Визначено порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів ЗНО

Встановлено порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії. Відповідні рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти сьогодні, 21 червня 2019 року, під час засідання у залі Колегії МОН.
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
- історія України - 27;
- географія - 26;
- хімія - 16.
Від загальної кількості учасників тестування поріг “склав/не склав” із цих предметів подолали: з історії України – 84 % осіб; з географії – 89,57 %, з хімії – 86 %.
22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.
Раніше експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з таких предметів:
- математика - 11;
- українська мова та література - 23;
- фізика - 13;
- іноземні мови - 19;
- біологія - 23.
Міністерство освіти і науки України