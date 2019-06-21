Визначено порогові бали “склав/не склав” з усіх предметів ЗНО

Встановлено порогові бали “склав/не склав” для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії. Відповідні рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти сьогодні, 21 червня 2019 року, під час засідання у залі Колегії МОН.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

- історія України - 27;

- географія - 26;

- хімія - 16.

Від загальної кількості учасників тестування поріг “склав/не склав” із цих предметів подолали: з історії України – 84 % осіб; з географії – 89,57 %, з хімії – 86 %.

22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі “Керівникам навчальних закладів” розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

Раніше експертна комісія визначила порогові бали “склав/не склав” з таких предметів:

математика - 11;

українська мова та література - 23;

фізика - 13;

іноземні мови - 19;

біологія - 23.

Міністерство освіти і науки України