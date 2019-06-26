Як відкрити інклюзивну групу в дитсадку – Уряд визначив порядок, а у бюджеті на це закладено майже 38 млн грн

Які документи треба для зарахування дитини з особливими освітніми потребами в дитсадок, як має проходити навчання та скільки таких дітей може бути в одній групі – Уряд затвердив правила організації інклюзії в дошкіллі. Відповідний порядок набув чинності та опублікований на сайті Кабінету Міністрів.

«Відтепер діти з особливими освітніми потребами мають ще більше можливостей для соціалізації у суспільстві – почали діяти чіткі правила, за якими мають створюватися і працювати інклюзивні групи в дитсадках. Під цю зміну держава також передбачила фінансову підтримку. У бюджет 2019 року ми вперше заклали спеціально кошти на інклюзивну освіту у дошкіллі – йдеться про 37,2 млн гривень, які підуть на корекційно-розвиткові заняття та обладнання для дітей», – зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що всі керівники закладів мають докладно ознайомитися з прийнятим порядком та організовувати роботу відповідно до нього.

«Ми інколи маємо ситуації, коли батьки телефонують і кажуть, що дитину з особливими освітніми потребами не хочуть брати в дитсадок чи школу й створювати умови для інклюзивного навчання. Я хочу підкреслити: така ситуація – неприпустима. За Законом «Про освіту» керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу чи клас й відповідні умови навіть для однієї дитини», – пояснила Лілія Гриневич.

Так, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до садочка, батьки мають звернутися у заклад із заявою та висновком інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). За наявності інвалідності також треба надати копію медичного висновку або копію посвідчення особи, що отримує державну соціальну допомогу, та копію індивідуальної програми реабілітації.

Для кожної дитини розробляється індивідуальна програма розвитку – вона складається на навчальний рік та зазвичай переглядається тричі на рік. Програма створюється командою психолого-педагогічного супроводу, до якої входять директор дитсадка, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-логопед та інші із залученням батьків.

Для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку складають індивідуальний освітній план строком на 3 місяці з подальшим продовженням протягом навчального року.

В одній інклюзивній групі має бути не більше 3 дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема:

1-3 з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більше 2 з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо;

не більше 1 дитини зі складними порушеннями розвитку.

У кожній інклюзивній групі вводиться посада асистента вихователя. Окрім цього, за рекомендаціями ІРЦ та згодою батьків, навчальний заклад забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини, якщо такий необхідний для дитини.

Важливо також, що в разі утворення інклюзивної групи засновник закладу має забезпечити кошти на:

безперешкодний доступ до будівель та приміщень дитсадка для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на візках, та інших маломобільних груп населення;

створення відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази;

відповідний штат працівників, зокрема асистента вихователя;

облаштування ресурсної кімнати для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Нагадуємо, що раніше держава спрямувала 500 млн гривень для закупівлі шкільних автобусів і машин для інклюзивно-ресурсних центрів.

Міністерство освіти і науки України