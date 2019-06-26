Вступ 2019: для вишів та приймальних комісій проведуть регіональні наради щодо Умов прийому та змін до них

Фахівці МОН проведуть серію регіональних нарад стосовно вступної кампанії 2019 року та Умов прийому до вишів. Відповідний наказ уже розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

Наради проходитимуть упродовж 25-26 червня 2019 року в Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.

Перший семінар відбудеться у Києві проведуть 25 червня на базі Національного авіаційного університету. Далі, 26 червня, наради проведуть одночасно у кількох закладах різних міст країни. А саме:

Одеському національному морському університеті;

Харківському державному університеті харчування і торгівлі;

Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро);

Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів).

Планується, що учасниками семінарів стануть проректори вишів, відповідальні секретарі приймальних комісій та адміністратори ЄДЕБО. Їм роз’яснюватимуть особливості вступу на молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра та доктора філософії. Також йтиметься про зміни, які відбулися в Умовах прийому з моменту їхнього затвердження у 2018 році.

Онлайнтрансляція наради у Києві буде доступна на Фейсбук-сторінці МОН https://www.facebook.com/UAMON/ (початок - о 12:00). Також глядачі зможуть поставити запитання спікерам та отримати відповідь у режимі реального часу.

Міністерство освіти і науки України