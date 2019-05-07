Школа не зобов’язана ставити свою печатку на документі про освіту, свідоцтва та додатки без печатки є дійсними й приймаються для вступу

Технічні описи документів про освіту НЕ містять жодних вимог про наявність на таких документах печатки закладу освіти. Відповідне роз’яснення надає МОН України сьогодні, 5 липня 2019 року, в зв’язку з численними зверненнями вступників та їхніх батьків на гарячу лінію.

Заявників турбує питання, що їм видають свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та додатки до них без печатки закладу освіти. Водночас в деяких школах ці документи видають з печаткою.

Технічні описи документів про освіту затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2014 № 97. Відповідно до змін, внесених 2018 року, описи не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти на документі про освіту, що виготовляється як на основі фотокомп’ютерних технологій (свідоцтво), так і поліграфічним способом (додаток до свідоцтва).

Так само зображення печаток відсутні на зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених наказом МОН від 16 жовтня 2018 р № 1109.

Таким чином школа НЕ зобов’язана проставляти на документах про освіту свої печатки. Свідоцтва та додатки до них без печатки є дійсними й приймаються для вступу до вишів, а також в усіх інших випадках.

У проставленні печатки на документах про освіту немає потреби, адже наразі інформація про всі видані такі документи міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перевірити достовірність того чи іншого документа можна прямо в ЄДЕБО за цим посиланням: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

Крім того, відповідно до Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Міністерство освіти і науки України