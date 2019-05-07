2019-го вступники можуть підвищити свій бал за допомогою 3-х коефіцієнтів:

Під час вступної кампанії 2019-го, як і торік, є 3 коригувальні коефіцієнти: сільський, регіональний та галузевий. На них множитиметься конкурсний бал певних категорій вступників. Відповідне роз’яснення надав Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН сьогодні, 4 липня 2019 року, в зв’язку з початком активної фази вступної кампанії.

Так, претендувати на сільський коефіцієнт (СК) можуть ті, хто в рік вступу закінчили школу на території села й зареєстровані в селі. СК дорівнює 1,02 для всіх таких вступників, а також 1,05 для вступників на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка.

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, завантажено в ЄДЕБО. Тож в електронних кабінетах випускників таких закладів автоматично з’являється повідомлення про можливість застосування СК. Однак щоб його отримати, вступник має завантажити в електронний кабінет або додати до паперової заяви довідку про місце реєстрації. Її форма є в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 року № 207.

Важливо, що цього року не має значення, скільки часу вступник зареєстрований у селі. Однак варто звернути увагу, що СК не застосовується для вступників, які закінчили школу або зареєстровані на території селищ.

Регіональний коефіцієнт (РК) нараховується тим вступникам, які обирають виші НЕ в Києві. Для 11 регіонів РК дорівнює 1.04. Це такі області: Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська. В усіх інших випадках РК дорівнює 1,02.

Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 і діє для вступників на ті спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Необхідно звернути увагу, що ГК застосовується тільки для заяв із першою та другою пріоритетністю.

Регіональний та галузевий коефіцієнти нараховуються вступникові автоматично, тобто для їх отримання йому не потрібно робити жодних додаткових дій.

Відеороз’яснення щодо коефіцієнтів можна переглянути тут: https://youtu.be/wKWTbEIvtDU

Також цього року вперше запрацює механізм першочергового зарахування тих вступників у медичні та педагогічні виші, що готові після закінчення навчання працювати в сільській місцевості. Йдеться про вступників на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я», які уклали угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу.

Для таких вступників передбачена квота-4, тобто окремі місця. Якщо їх не вистачить на всіх таких абітурієнтів, то буде задіяний механізм першочергового коефіцієнта і бали вступника домножуватимуться на 1,05.

Нагадуємо, що цього року 4 категорії вступників можуть отримати додаткові бали до свого конкурсного бала, але для їх нарахування є певні умови, які обов’язково треба врахувати під час подання заяв до вишів.

Міністерство освіти і науки України