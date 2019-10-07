Глава Уряду доручив прискорити підготовку до нового навчального року, особливо в контексті матеріального забезпечення шкіл

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив прискорити підготовку до нового навчального року, особливо щодо матеріального забезпечення шкіл, закладів профтехсвіти, підключень до мережі Інтернет та комплектації підручниками. Про це Глава Уряду сказав під час Координаційної ради з питань реформи освіти.

Глава Уряду наголосив, що інвестиція в освіту, забезпечення доступу кожної дитини до дитячого садочка, якісної середньої освіти, якісної і ефективної професійної і вищої освіти – виключний пріоритет Кабінету Міністрів. І має стати таким же пріоритетом для місцевих керівників.

За словами Прем’єр-міністра, цього року за принципами Нової української школи навчатимуться вже 1 млн дітей. Важливо, що дітям подобається навчатися в новому середовищі. Тож його треба підтримувати і розвивати. Загальний обсяг державних інвестицій тільки в НУШ вже перевищив 7 млрд грн.

«У нас не так багато часу на підготовку всієї інфраструктури до Нового навчального року. Мова про впровадження принципів Нової української школи, формування доступності освіти. Все, що стосується дітей, має особливий пріоритет», – сказав Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр нагадав, що реформа освіти передбачає вирішення цілого спектра питань – ліквідацію черги до дитячих садочків у 2020 році, матеріальне забезпечення шкіл, впровадження нових технологій у професійно-технічному навчанні. Під час наради Володимир Гройсман зв’язався з відділами освіти усіх регіонів країни і з’ясував хід освоєння бюджетних субвенцій. Цього року їх обсяг становить 1,215 млрд грн.

Окремо Глава Уряду торкнувся питання створення центрів інклюзивної освіти. На сьогодні їх функціонує вже 561. Асигнування на роботу таких центрів цього року становить 504 млн грн. «Це новий пласт освіти, який треба піднімати далі. Я хочу привернути увагу до проблеми», – додав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України