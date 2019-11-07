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Уряд погодив проект закону «Про професійну освіту» і направляє його на розгляд Верховної Ради

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Кабінет Міністрів України погодив проект закону «Про професійну освіту», який стане системним перезавантаженням усієї ланки профтехпідготовки, і направляє його на розгляд Верховної Ради України. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Проект закону, зокрема, переглядає зміст профосвіти, передає на місця управління цією системою, особливо в контексті замовлення та відповідності підготовки кадрів потребам місцевого ринку праці, відкриває можливості дуальної освіти – як визнаної світом практики підготовки робітників, а також надає можливості навчання для людей з особливими освітніми потребами. Такий підхід має суттєво покращити не тільки якість підготовки, а й її відповідність сучасним вимогам промисловості й виробництва. Як зазначив Прем’єр-міністр, важливо, аби наша молодь отримувала конкурентну освіту, яка дає їй хороший життєвий старт, а економіка – якісні кадри.

«Цього року буде створено 150 центрів профтехосвіти, – сказав Володимир Гройсман. – А ухвалення закону врегулює багато питань, в тому числі залучення місцевої влади до розвитку профтехнавчання в рамках децентралізації. Так ми зробимо великий крок вперед в оновленні цієї сфери».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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