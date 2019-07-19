МОН: Вступникам треба уточнити інформацію для 5 тис. заяв

Вступники до вишів вже подали 1 млн 110 тис. заяв, з яких 727 тис. – електронних, а 383 тис. – у паперовій формі. Найчастіше обирають «Право» (77,5 тис. заяв), «Філологію» (65,7), «Менеджмент» (51,3), «Середню освіту» (46) та «Комп’ютерні науки» (36,3). Про це йшлося під час пресбрифінгу щодо екватора вступної кампанії, що відбувся сьогодні, 18 липня 2019 року, в приміщенні МОН.

Наразі вступники вже зареєстрували та активували 162 тис. електронних кабінетів, що на 11,5 тис. більше, ніж у цей же період минулого року. У кабінети завантажили 157 тис. фото та 156 тис. додатків до документа про освіту.

«Хочу звернути увагу вступників: наразі в 5 тисячах зареєстрованих електронних заявах встановлено статус «Потребує уточнення». Цей статус означає, що заяву прийнято до розгляду вишем, але вона потребує уточнення, оскільки є некоректні дані. Якщо у вступника виникають запитання, яка саме інформація потребує уточнення, то йому треба звернутися до приймальної комісії закладу. Її дані наведені в конкурсній пропозиції», – наголосила під час брифінгу директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.

Вона окремо відзначила, що зараз вступники досить часто звертаються на «гарячу лінію» з проблемою, коли їхні батьки чи навіть бабусі реєструють замість них електронні кабінети та подають заяви на бюджет на власний розсуд.

«Будь ласка, спілкуйтеся між собою! У таких ситуаціях нерідко вже нічого не можна змінити, якщо таку заяву – на бюджет, з виставленим пріоритетом – зареєстрував виш. Вступник уже не зможе скасувати та подати замість цих інші заяви, а отже – вступити до омріяного університету», – підкреслила Оксана Бєлік.

Гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров нагадав, що реєстрація заяв вступників завершується о 18-й годині 22 липня.

«Але я хочу порадити вступникам не дотягувати до останньої години, а краще – і до останнього дня. Оскільки кожна заява проходить перевірку в приймальній комісії, і час від часу треба відповідати на якісь запитання, якщо вони виникають. Треба час, щоб дати на них відповідь, уточнити інформацію і ухвалити рішення про допуск до конкурсу. Тому прохання вже приймати рішення і подавати документи», – зазначив Олег Шаров.

Він також повідомив, що цього року вступна кампанія триває повністю в штатному режимі, без системних проблем чи збоїв.

«У цілому всі системи працюють нормально, нормально працюють приймальні комісії закладів вищої освіти, без збоїв працює ЄДЕБО. Якісь індивідуальні особливості, які виникають по ходу – бо країна в нас достатньо велика, людей багато, закладів багато, можуть виникати якісь тертя – на сьогодні повністю успішно вирішуються», – сказав Олег Шаров.

Нагадуємо, що вчора МОН оприлюднило на своєму сайті рейтинги вступників за широким конкурсом станом на 17 липня. Переглянути їх можна в розділі «Вступна кампанія 2019» - «Широкий конкурс 2019».

Також на YouTube-каналі та Facebook-сторінці МОН доступне відео з докладним поясненням того, як працює алгоритм адресного розміщення держзамовлення. https://bit.ly/2y3TW17