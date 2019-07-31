ТОП-10 спеціальностей з найбільшими прохідними балами 2019 року

2019 року вступити на місця бюджету найскладніше було на «міжнародні» спеціальності – прохідний бал на них становить понад 190. Йдеться про вступ за широким конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на денну форму навчання.
Загалом ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами цього року такий:
- Міжнародне право – 194,25
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 194,004 МОН та 186,25 Мінкульт
- Міжнародні економічні відносини – 190,84
- Стоматологія – 189,176
- Політологія – 189,125
- Журналістика – 188,75 МОН та 181,662 Мінкульт
- Медична психологія – 186,9 (МОЗ)
- Культурологія – 185,691 МОН та 172,176 Мінкульт
- Історія та археологія – 185,05
- Публічне управління та адміністрування – 183,804
Щоб пройти на бюджет, більш як 180 балів також знадобилося вступникам на «Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».
Порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами є незначні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармація, промислова фармація», які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість в ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та адміністрування».
Повний список прохідних балів можна переглянути тут.
Міністерство освіти і науки України