МОН: Бюджетні місця правничої магістратури «пішли» за кращими вступниками в обрані ними виші – рекомендації отримали 1850 осіб

Понад 1,8 тис. вступників у магістратуру «Права» та «Міжнародного права» отримали сьогодні, 2 серпня 2019 року, рекомендації до зарахування на бюджет. Ці місця вже другий рік поспіль були розподілені за широким конкурсом, тобто надані не в конкретні виші, а «пішли» за кращими вступниками в обрані ними університети.

Так, рекомендації отримали 1760 вступників у магістратуру «Права» та 90 – «Міжнародного права». Списки оприлюднять приймальні комісії вишів, яким уже надійшла відповідна інформація в ЄДЕБО. Також вступники можуть перевірити, чи одержали рекомендацію на бюджет, на сайті, заповнивши в формі запиту потрібні дані.

Виконати вимоги до зарахування та подати документи у виші рекомендовані вступники повинні до 18:00 години 10 серпня, а саме зарахування відбуватиметься до 12:00 години 11 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця проходитиме до 15 серпня.

Нагадуємо, що цього року вступні випробування в магістратуру «Права» та «Міжнародного права» проходили за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступники складали:

єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови – англійської, або німецької, або французької, або іспанської;

єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.

Загалом 2019 року на «ЗНО в магістратуру» для вступу на «Право» та «Міжнародне право» зареєструвалися понад 16 тис. осіб. Під час основної сесії участь у тестуванні взяли трохи більше 14 тис. осіб, з яких майже 63% успішно пройшли єдине фахове вступне випробування.

Під час додаткової сесії тестування проходили 23 учасники, з яких 18 подолали його успішно.

Результати були розміщені в електронних кабінетах учасників на сайті УЦОЯО. З 10 до 23 липня ті, хто пройшов «ЗНО в магістратуру», мали подати заяви до обраних вишів.

Раніше рекомендації на бюджет отримали понад 60 тис. вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування).

Міністерство освіти і науки України