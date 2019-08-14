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Вступну кампанію до профтехів продовжено до 1 жовтня

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Заклади профосвіти, які матимуть недоукомплектовані групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня. Лист, що дає можливість проводити добір, було розміщено на сайті МОН сьогодні, 13 серпня 2019 року.

Відповідно до Правил прийому зарахування до закладів профосвіти має завершуватися до початку навчального року, а саме до 1 вересня. Однак у разі невиконання регіонального або державного замовлення закладам надається можливість провести додатковий набір вступників. Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу.

Загалом цього року було виділено 123 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць - це регіональне замовлення, 14 066 - держзамовлення, зокрема 7 287 - за професіями загальнодержавного значення.

Нагадаємо, що раніше для вступників у заклади профосвіти на сайті МОН було розміщено ТОП найкраще оплачуваних професій.

Міністерство освіти і науки України

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