Чи будуть дітей без щеплень пускати до шкіл і садочків, - роз’яснення від МОН і МОЗ

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями. Про це йшлося під час пресконференції в.о Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та Міністра освіти і науки Лілії Гриневич сьогодні, 14 серпня 2019 року, у приміщенні Будинку Уряду.

Стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору. Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.

«Підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купити зошити та щоденники. Це, насамперед, про здоров’я. В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь. І для цього нам потрібна допомога батьків – вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх», – розповіла д-р Уляна Супрун, в.о. Міністра охорони здоров’я України.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У постанові йдеться про те, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей. Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, то перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я. Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.

«МОЗ – це топ-організація в нашій країні, яка визначає політику в сфері охорони здоров’я. Якщо вони вважають щось важливим або доцільним, ми як МОН маємо керуватись цими настановами, адже життя і здоров’я наших дітей – це безумовний пріоритет. Більш того, вимога щодо щеплень закріплена законом та підтверджена рішенням Верховного Суду, тобто слідувати цим правилам має кожен з нас. Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти», – зазначила Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України.

Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний імунітет. Він формується, коли 95-98% людей у суспільстві вакциновані. В таких умовах інфекція просто не має, де поширюватися. Тому, вакцинуючись, ви не лише захищаєте своє здоров’я й здоров’я своєї дитини, а й долучаєтеся до формування колективного імунітету і дбаєте про здоров’я інших людей.

Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно та безоплатно вакцинувати дітей. Для цього потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки вже нагадували головам обласних та Київської міської державних адміністрацій про необхідність вакцинації офіційним листом і вкотре закликають вжити всіх необхідних заходів, щоб якомога більше дітей було охоплено щепленнями.

Докладніше про те, які довідки потрібні дитині до 1 вересня, читайте за посиланням.

Міністерство освіти і науки України