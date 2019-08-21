Мінрегіон розробив типові проекти сільських шкіл і дитсадків для створення якісної соцінфраструктури в регіонах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило декілька варіантів типових планувальних рішень сучасних шкіл та дитсадків у сільській місцевості.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на серпневій конференції МОН «Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи».

«За час впровадження Нового освітнього простору ми чимало разів стикалися з різними проблемами під час реконструкції або будівництва дитсадків та шкіл на місцях. Тому Мінрегіон для регіонів розробив 7 варіантів типових планувальних рішень сучасних сільських шкіл та дитсадків за принципами Нового освітнього простору та новими будівельними нормами (ДБН). Це окремий посібник з інформацією щодо проектування таких закладів, опис об’ємно-планувальних рішень та відповідні план-схеми. Фактично це технічне завдання на проектування. Тобто таким чином можна скоротити терміни проектування та підвищити якість проектних рішень», – зазначив він.

Отже, було розроблено по 2 варіанти дитячих садків – на 40 та 60 дітей, 2 варіанти навчально-виховного комплексу (НВК) – на 175 та 200 дітей і 1 варіант середньої школи І-ІІ ступеня – на 270 дітей. «Ще раз наголошую все відповідно до 4 принципів НОП: енергоефективність, сучасне обладнання, мотивуючий простір, безбар’єрність і інклюзія та згідно з новими ДБН «Заклади освіти» та «Заклади дошкільної освіти». Найближчим часом надішлемо цей посібник в регіони для користування і створення нової належної інфраструктури в селах та розмістимо на сайті Мінрегіону», – додав Лев Парцхаладзе.

Довідково

Новий освітній простір (#НОП) створюється в навчальних закладах України за 4 основними принципами:

енергоефективність;

сучасне обладнання;

мотивуючий простір;

інклюзія та безбар’єрність.

Мета – створення комфортних умов для якісного навчання дітей в Новій українській школі.

Проект ініційований Мінрегіоном і реалізується спільно з Міністерством освіти і науки України та органами місцевого самоврядування.

НОП – школи, в яких хочеться навчатися!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України