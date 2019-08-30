Лілія Гриневич офіційно передала владу та перехідні книги 11-му Міністру освіти і науки Ганні Новосад

Лілія Гриневич привітала 11-го Міністра освіти і науки Ганну Новосад з призначенням на посаду та вручила їй перехідні книги з описом реформ, які здійснювало відомство у період її керівництва. Офіційна процедура передачі повноважень відбулась сьогодні, 30 серпня 2019 року, у приміщенні Міністерства.

“Я вважаю, що ваше призначення є одним із найвдаліших рішень цього Уряду. Ви є людиною, яка є співтворцем багатьох позитивних змін, що ми здійснили за останні три роки. Крім того, ви розумієте їхню природу та причини. Я впевнена, що усе це стане запорукою розвитку освітньої галузі. Я бажаю вам нових ідей, можливостей для їх втілення, відданої та професійної команди, яка буде підтримувати в моменти перемог і невдач. Зараз перед вами стоятиме багато викликів, оскільки реформа освіти охоплює велику частину суспільства. Тож я хочу, щоб ви знайшли порозуміння і були лідером цих великих змін”, – наголосила Лілія Гриневич.

Зі свого боку Ганна Новосад подякувала 10-ій очільниці МОН за нові управлінські підходи та цінності, які вона заклала у шкільну реформу.

“Я хочу подякувати вам за цивілізованість, новий формат передачі влади, який ви, зокрема, закладаєте в роботу публічних інституцій. Я пам'ятаю початок своєї роботи тут і це так само було цивілізованим процесом. Я розумію, що зараз переді мною стоїть непросте завдання: з одного боку я маю перевагу порівняно з іншими колегами з Уряду, адже вже працювала з освітянською сферою, знаю особливості роботи Міністерства. З іншого боку, ви здобули велику повагу та любов спільноти, тож бути Міністром після вас – складно. Однак я точно знаю, що робитиму все від мене залежне, аби реформа школи залишилася пріоритетом цього Уряду. Для мене це дійсно важливо”, – зазначила Ганна Новосад.

Лілія Гриневич представила новопризначеного Міністра працівникам МОН.

Під час зустрічі вона подарувала новій очільниці дві перехідні книги, куди увійшов опис реформ, які здійснювало Міністерство протягом 2016-2019 років. Так, першу книгу присвячено реформі Нової української школи. До неї увійшли результати перших двох років впровадження НУШ, календар, за яким мають відбуватися зміни, враження батьків та вчителів від навчального процесу дітей. Друга книга містить докладну інформацію про роботу Міністерства за іншими напрямами. Йдеться про напрацювання у сфері інклюзивної, дошкільної, професійної та вищої освіти, науки та інновацій, співпрацю з міжнародними партнерами тощо. Разом перехідні книги мають допомогти новій команді зрозуміти наявний стан справ у Міністерстві та прискорити їх адаптацію у відомстві.

Нагадаємо, що за призначення Ганни Новосад на посаду Міністра освіти і науки проголосувало понад 280 депутатів Верховної Ради України.

Міністерство освіти і науки України