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Олексій Гончарук привітав українських школярів з Першим вересня

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Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українських школярів та студентів з початком навчального року.

«Колись хтось з вас теж буде прем‘єр-міністром. На той момент Україна буде сильною модерновою країною, з якою рахуються в світі. А уряд буде працювати в сучасній будівлі», - сказав Олексій Гончарук.

Він також провів коротку екскурсію Будинком Уряду та показав, де працюють українські міністри.

«У цьому приміщенні міністри ухвалюють найважливіші рішення для країни. Але для того, щоб Україна була успішною, нам потрібні розумні та освічені громадяни. Тому вчіться добре, а ми, український Уряд, створимо вам всі необхідні для цього умови», - додав Прем‘єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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