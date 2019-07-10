Ганна Новосад: Якщо ми хочемо інклюзії в школах, вона має бути і в садках, однак вчителі та простір мають бути до цього готовими

Дошкільна освіта надзвичайно важлива для адаптації дітей у соціумі, зокрема, це стосується дітей з особливими освітніми потребами. На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад сьогодні, 7 жовтня, під час візиту у заклад дошкільної освіти «Теремок» Пісочинської ОТГ Харківської області.

«Якщо ми хочемо інклюзії в школах, вона має бути і в садках. Особливо потрібно враховувати, що є діти з певними конкретними нозологіями, які потребують ранньої соціалізації дитини, і найкращий шлях — інклюзія в освіті вже з дошкілля. Однак і вчителі, і простір мають бути до цього готовими. Це велике завдання, як для місцевих органів, так і для держави, яка планує політику у сфері інклюзивної освіти», — відзначила Ганна Новосад.

Міністр також зауважила, що Уряд має більш прискіпливо підійти до планування реформи інклюзивної освіти в подальшому. Зокрема, йдеться про підготовку фахівців- дефектологів, асистентів, яких повсюдно не вистачає.

«Окрема тема — якісна підготовка вчителів та визначення, з якими нозологіями в інклюзії ми готові працювати, а з якими ще ні. Повинен бути чіткий та докладно пропрацьований план. Ми маємо йти шляхом, де інклюзія дає більші освітні шанси. Успіх реформи загалом буде під загрозою, якщо дітей з особливими освітніми потребами вчитимуть непідготовлені педагоги», — відзначила Ганна Новосад.

Нагадуємо, що для впровадження діяльнісних методик The LEGO Foundation безкоштовно завезло набори LEGO Play Box для 1-класників з 10 областей України.

Міністерство освіти і науки України