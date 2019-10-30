Ганна Новосад: Українська освіта стане доступнішою для наших громадян на окупованих територіях

Збільшення можливостей для спрощеного вступу у виші дітей з окупованих територій, якісніша дистанційна шкільна освіта, розвиток програм психологічної допомоги для учнів на лінії розмежування та адаптації вступників з окупованих територій в українських закладах освіти — саме ці завдання є пріоритетними для МОН зараз у роботі з окупованими територіями. Про це розповіла Міністр освіти і науки Ганна Новосад сьогодні, 30 жовтня 2019 року, в межах Форуму Єдності в Маріуполі.

«Ми маємо багато цифр, які є надзвичайно важливими для розуміння того, що саме ми маємо робити. Наприклад, цифра 474 — це кілометри доріг у Донецькій та Луганській областях, які нам потрібно капітально відремонтувати для якісного підвезення дітей у школи, або 13 — стільки нам ще потрібно автобусів. Ще ми маємо цифру 4 тис 468 — стільки дітей з окупованих територій отримують українську шкільну освіту дистанційно. І ми могли б радіти з цієї цифри, бо за останні роки вона зросла десятикратно. Однак ми паралельно маємо зворотний зв’язок, що виявляє величезну кількість проблем у цьому процесі — від оплати праці вчителів до якісного доступу до Інтернету. І зараз ми працюємо над нашою політикою щодо окупованих територій, поєднуючи ці дані з постійним зворотним зв’язком», — відзначила Ганна Новосад.

Вона також підкреслила, що ця робота здійснюється у постійній співпраці з іншими міністерствами та місцевими органами влади, адже політика щодо тимчасово окупованих територій має бути комплексною.

Окремо Міністр звернулася до міжнародних організацій та закликала їх активніше підтримувати українську освіту для громадян, що проживають на окупованих територіях.

Міністерство освіти і науки України