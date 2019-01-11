У Служби освітнього омбудсмена з'явились телефон, скринька та сайт, куди можна подати звернення

З 4 листопада в Україні офіційно запрацює Служба освітнього омбудсмена. Однак вже зараз кожен охочий може направити звернення та ознайомитися з інформацією про діяльність Служби на сайті – нині він працює в тестовому режимі. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час зустрічі з Міністром освіти і науки України Ганною Новосад сьогодні, 31 жовтня 2019 року, в приміщенні МОН.

«Посада освітнього омбудсмена перш за все передбачає широку комунікацію з суспільством та інформаційну відкритість. Тож ми сподіваємось, що Служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями. Сьогодні конфлікти – один з основних факторів, що заважає дітям нормально концентруватися на навчальному процесі та отримувати від нього користь. Служба має мінімізувати цей плив і допомогти усій нашій системі освіти стати успішнішою», – зазначила Ганна Новосад.

Користувачі вже зараз можуть ознайомитися з базовими розділами сайту, де виписані права здобувачів освіти, батьків, педагогів та науковців.

Там також розміщена контактна інформація – телефон, поштова та електронна адреса, за якими можна звернутись до освітнього омбудсмена зі скаргою, пропозицією чи за роз'ясненням.

Безпосередньо працювати зі скаргами буде сам освітній омбудсмен та юридичний відділ Служби. При цьому в її складі також передбачений відділ медіа та аналітики. До вирішення конфліктів залучатимуться також працівники психолого-методичної підтримки.

Контакти Служби освітнього омбудсмена:

Адреса для електронних звернень: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або за посиланням

Адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв'язку 58, а/с 48.

Телефон для зв'язку: (044) 4067234, +380 951438726.

Міністерство освіти і науки України