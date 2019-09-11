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Професійна освіта повинна стати частиною освіти дорослих для перекваліфікації та здобуття нових спеціальностей

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Уряд поставив за мету, щоб через 5 років принаймні 45% випускників шкіл обирали професійну освіту. Міністр освіти і науки Ганна Новосад представила «To do list» змін, які плануються впровадити у сферах освіти та науки в межах трьох часових проміжків — до кінця 2019 року, впродовж 2020 року та загалом протягом наступних 5 років. Захід відбувся на базі сучасного дитячого садка у смт Обухівка, Дніпропетровської області.

За словами Міністра, на сьогодні не вистачає кваліфікованих працівників, тому потрібно «повернути фокус на професійні заклади і модернізувати мережу закладів профосвіти, яка є зараз».

Міністерство в 2019-2020 роках планує винести на розгляд Верховної Ради законопроект «Про професійну освіту», разом з роботодавцями запропонувати 40 нових професійних стандартів, створення сучасних майстерень в закладах профтехосвіти та надати більше автономії таким закладам.

В планах на 2021-2023 роки: створення 7 центрів професійної досконалості у 7 регіонах України, збільшення у 2 рази кількості учнів, що навчаються на дуальних програмах, де 70% навчання відбувається на виробництві, повне перенавчання усіх менеджерів закладів та педагогів у пілотних регіонах.

«Ми дуже хочемо, щоб професійна освіта стала не просто місцем, де хтось навчається після 9 класу три роки. Це має бути та ланка освіти, куди може прийти кожен дорослий, який хоче перекваліфікуватися і отримати швидко нову спеціальність та вийти на ринок праці. Тому плануємо через законодавство, через впровадження нових програм робити професійну освіту частиною освіти дорослих», - підкреслила Ганна Новосад.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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