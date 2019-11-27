270 переможців Всеукраїнських олімпіад та 3-го етапу конкурсів МАН отримуватимуть стипендії Президента

150 переможців учнівських олімпіад з навчальних предметів і 120 – 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН впродовж року отримуватимуть стипендії Президента – 2600 грн на місяць. Відповідними дипломами лауреатів стипендій Президента нагородила Міністр освіти і науки Ганна Новосад сьогодні, 25 листопада 2019 року.

«Мені дуже приємно, що цьогоріч премію все ж здебільшого отримують учні 8-11 класів – вас тут 140 з 270-и, а це більша частина. Не менш приємно, що сьогодні ми маємо 47 стипендіатів, що отримують стипендію вже вдруге. 5 стипендіатів вибороли таку нагороду вже третій рік поспіль, а учень 11 класу Новопечерської школи Олексій Масалітін вже вчетверте став лауреатом даної стипендії. Я вважаю надзвичайно важливим, що ми маємо переможців, що отримують стипендію декілька років поспіль. Адже стипендія Президента України – це визнання не лише вашого таланту та потенціалу, а й працьовитості. Найголовніше – не зупинятися на досягнутому та розвиватися далі», – відзначила Ганна Новосад.

Вона також розповіла, що сама перемагала у всеукраїнській олімпіаді з німецької мови, і це вплинуло на все подальше життя.

«Я завжди наголошую на тому, що все, що я маю в житті, я отримала завдяки хорошій освіті. Призове місце на всеукраїнській олімпіаді свого часу дало мені можливість переїхати з маленького містечка і навчатися в Києві в одному з кращих ліцеїв. Зусилля завжди винагороджуються. Я сподіваюсь, що й ваші принесуть вам максимум користі в майбутньому», – розповіла Міністр.

Нагадуємо, що з 2020 року вчителі початкових класів вивчатимуть методики роботи в інклюзивних класах.

Міністерство освіти і науки України