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Вже у січні МОН планує затвердити Порядок, за яким розподілятимуть 259 млн для навчально-практичних центрів

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У 2020 році МОН змінить принцип розподілу коштів для відкриття навчально-практичних центрів у закладах профосвіти. Тепер вони мають підтвердити готовність до таких інвестицій, а також довести їх необхідність. Про це розповів заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський сьогодні, 20 грудня 2019 року, під час робочої поїздки на Івано-Франківщину.

“У бюджеті 2020 року на створення навчально-практичних центрів закладено 259 млн гривень. Це великі кошти, які допоможуть нам не тільки збільшити кількість центрів, а й суттєво підвищити їхню якість. Для цього ми хочемо у січні затвердити на Уряді Порядок, який змінить принцип їх розподілу. Так, раніше ми відкривали центри за професіями і відбирали для цього заклади, тоді як зараз вони проходитимуть конкурс, де доводитимуть готовність до відкриття таких осередків”, – зазначив Петро Коржевський.

Наразі у проєкті документа визначено, що заклади, які виявлять бажання відкрити навчально-практичний центр за певною професією, подаватимуть до МОН заявки. У них вони даватимуть докладний опис майбутнього навчально-практичного центру, самого закладу, стану професійно-технічної освіти у регіоні, а також орієнтовну вартість центру. Крім того, під час відбору враховуватиметься не тільки наявна матеріально-технічна база, а й досвід співпраці з бізнесом, кількість учнів та доступність закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

“Ми хочемо, щоб управлінці на місцях мали цілісне бачення, яким має бути майбутній навчально-практичний центр і результат від його роботи. Адже велика інвестиція повинна позитивно впливати на розвиток регіону загалом”, – додав заступник Міністра.

Важливо, що подаватися на конкурс зможуть також ті заклади, де вже працюють навчально-практичні центри. У такий спосіб вони зможуть оновити базу або докупити обладнання, якого бракує для якіснішої роботи.

Міністерство освіти і науки України

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