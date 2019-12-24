Університети фінансуватимуть відповідно до результатів їх діяльності

Уряд прийняв рішення про зміну підходів до фінансування університетів.

«Змінюємо підходи до фінансування університетів – будемо фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності», – зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Вже з січня буде працювати формульний підхід – 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

«Відходимо від традиційного показника по кількості студентів», – підкреслив Глава Уряду. Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України