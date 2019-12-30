З 2020 року кошти на підвищення кваліфікації ходитимуть за вчителем

З 2020 року під час підвищення кваліфікації діятиме принцип «гроші ходять за вчителем», а самі педагоги братимуть безпосередню участь у плануванні свого професійного розвитку. Необхідні зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 27 грудня 2019 року затвердив Уряд.

«Принцип «гроші ходять за вчителем» було закладено у Порядок під час його прийняття у серпні 2019 року, однак його механізм необхідно було доопрацювати. Тепер ситуацію виправлено, і вже з наступного року вчителі зможуть самостійно обирати форму, вид і місце підвищення своєї кваліфікації. Кошти на розвиток вчителів закладено у державну субвенцію НУШ, яка у держбюджеті складає 1,4 млрд гривень. Вже у січні 2020 року буде зрозуміло, скільки на розвиток вчителів отримуватимуть заклади освіти і, відповідно, самі педагоги», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Згідно з Порядком, підвищення кваліфікації плануватимуть у два етапи. На першому етапі педагогічна рада затверджуватиме орієнтовний план підвищення кваліфікації на наступний рік. Він має містити інформацію про загальну кількість вчителів, які планують професійний розвиток, основні напрями та перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. План має формуватись із урахуванням пропозицій самих вчителів.

Другий етап розпочинатиметься після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік і оприлюднення його керівниками закладів. Протягом 15 календарних днів після цього вчитель подаватиме пропозицію до плану підвищення кваліфікації, яка міститиме дані про:

тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми;

обсяг (тривалість);

суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;

вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги.

Після цього пропозицію вчителя розглядатиме педагогічна рада, яка може уточнити її, наприклад, з урахуванням обсягу коштів, передбачених на підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників надає вчителям широкі можливості для професійного розвитку.

Так, підвищувати кваліфікацію вони зможуть не лише у закладах освіти та наукових установах, а й користуючись послугами юридичних чи фізичних осіб, у тому числі й фізичних осіб–підприємців. Підвищення кваліфікації може відбуватись на спеціальних програмах або на семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах та стажуваннях.

Форми, види та суб’єкти підвищення кваліфікації вчителі обиратимуть самі згідно зі своїми професійними потребами.

Міністерство освіти і науки України