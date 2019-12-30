Олексій Гончарук: Уряд розширить мережу дошкільної освіти

Для забезпечення доступу дітей до якісної дошкільної освіти Уряд планує розширити мережу не лише державних закладів, а й приватних. Це, зокрема, передбачено проектом Концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.1. «Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти» Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

«Для якісної освіти найменших українців потрібно розв’язати три першочергові задачі. Це подолання черг в дитсадки, відкриття приватних закладів та забезпечення безбар'єрного та інклюзивного доступу», - зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

На 1 вересня 2019 року черга до дитсадків становила понад 30 тис. дітей. Щоб змінити ситуацію, пропонується, окрім відкриття нових садочків та груп у державних закладах, розширити мережу приватних. Для цього, зокрема, стоїть завдання лібералізації вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти та встановлення пільгової плати за оренду приміщень.

Потребує оновлення і саме освітнє середовище, яке має стати інклюзивним, комфортним та безпечним, з безбар’єрним доступом.

Значна увага приділятиметься якості освіти. Буде оновлено Базовий компонент дошкільної освіти, методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу Також передбачено розроблення та схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти, законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту», нового Положення про заклад дошкільної освіти.

Упродовж 2020-2021 років Уряд буде провадити інституційний аудит. Оцінка якості дошкільної освіти здійснюватиметься за методикою ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)

Починаючи з 2021 року щонайменше 10% педагогічних працівників закладів дошкільної освіти підвищуватимуть професійну кваліфікацію за новими програмами.

Водночас Уряд подбає про підвищення соціального статусу педагогів, зокрема через збільшення рівня заробітної плати. Також серед мотиваційних заходів – збільшення тривалості відпустки та грошова допомога випускникам вишів, які укладуть угоду на працевлаштування.

Нагадуємо, що Програму діяльності Кабінету Міністрів затверджено у вересні. Документом визначено ключові напрямки роботи міністерств. Тепер їх деталізовано - по кожній з 78 цих цілей опублікована концепція та індикатори, за якими вимірюватимуться їх досягнення.

Уряд робить свою роботу ще більш прозорою - документ виставлено на обговорення до офіційного затвердження. Усі зацікавлені особи по кожній з концепцій можуть дати зворотний зв'язок.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України