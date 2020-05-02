МОН рекомендує вишам організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не перебувають в Україні

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусу (2019-nCoV). Відповідний лист №1/9-65 було надіслано всім ЗВО сьогодні, 3 лютого 2020 року.

Такі заходи рекомендовані у відповідь на лист секретаря Ради національної безпеки та оборони від 31.01.2020 № 283/14-04/2-20.

«Комунікаційно ми повідомили всім про запровадження таких заходів одразу, щойно побачили лист секретаря РНБО, а сьогодні вже відправили вишам офіційний лист. Для нас дуже важливо забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV). Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів», – відзначила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

У листі йдеться, що вже до 10 лютого 2020 року університети мають повідомити усім своїм студентам/слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити після нормалізації ситуації навколо коронавірусу (2019-nCoV).

Довідково: Станом на ранок 2 лютого 2020 року, у світі зареєстровано 14 568 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції (2019-nCoV), у тому числі 305 смертельних випадків.

Наразі в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Проте маємо бути готовими до викликів – безпека та здоров’я українців це пріоритет. Відповідні служби держави, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонна служба, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, знаходяться у посиленій готовності.

Україна продовжує виконувати усі технічні рекомендації ВООЗ щодо попередження розповсюдження нового коронавірусу. У свою чергу, на цей момент ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів та вантажів, що не вважається ефективним засобом попередження розповсюдження вірусу.

Міністерство освіти і науки України