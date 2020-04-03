Уряд спростив умови для ліцензування приватних дитсадків

Уряд спростив умови для відкриття та ліцензування дитячих садків. Кожна дитина матиме доступ до якісної дошкільної освіти.

«Мета Уряду — розширити мережу закладів дошкільної освіти. Ми надаємо можливість фізичним особам-підприємцям, які самостійно проводять освітню діяльність — легалізуватися, як офіційні заклади. Це спрощує процедуру відкриття садків, що розширить їх мережу та підвищить доступ до дошкільної освіти для дітей по всій країні», — сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нині в Україні працює майже 15 тис. закладів дошкільної освіти. Серед них 201 — приватних, 29 державних та 14,6 тис. — комунальних закладів.

Збільшення кількості приватних дитсадків дозволить вийти з тіні так званим розвиваючим гурткам, які насправді є повноцінними дитсадками, але не можуть легалізуватися через бюрократизовані процеси.

Зміниться підхід до обов’язкових вимог, таких як наявність харчоблоків, пралень та медичного персоналу. Для таких робіт приватні дитсадки зможуть залучати інші компанії, які офіційно мають право надавати відповідні послуги.

Більше не буде обов’язкової вимоги, коли працівниками дитсадків можуть бути лише ті, хто має педагогічну освіту. Це розширить можливість працевлаштування для осіб, які вирішили змінити своє покликання. Проте щодо працівників залишатимуться стандартні вимоги, які дозволяють працювати з дітьми. А саме: фізичне та психічне здоров’я, високі моральні якості.

Нові зміни до ліцензування почнуть діяти через два місяці з моменту їх публікації.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України