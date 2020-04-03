Молоді вчителі зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 тис. грн – Уряд спрямував кошти на місця

Кабінет Міністрів України спрямував у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям – понад 73 тис. педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 березня 2020 року.

«Сьогодні молоді вчителі – одна з найменш фінансово захищених категорій педагогів. З низьким стажем вони отримують майже мінімальну заробітну плату – це неприпустимо. Ця виплата наприкінці року допоможе бодай трохи вирівняти ситуацію та підтримати молодих учителів», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі.

Виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.

Нагадаємо, 29 лютого 2020-го відбувся перший етап цьогорічної сертифікації вчителів – незалежне тестування. У ньому взяли участь 1552 педагоги початкових класів.

Міністерство освіти і науки України