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Пробне ЗНО перенесено через карантин: тестування відбудеться 4 та 11 квітня

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Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня 2020 року. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 12 березня 2020 року.

Пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати визначення результатів будуть відомі до 14 березня.

Звертаємо увагу, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами – їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні.

Рішення про перенесення пробного ЗНО було ухвалено, щоб запобігти поширенню в Україні коронавірусної інфекції COVID-19 та на виконання відповідної постанови Уряду від 11 березня 2020 року.

Нагадаємо, що з 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

Міністерство освіти і науки України

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