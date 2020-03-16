На період карантину за вчителями, вихователями, майстрами та викладачами зберігається середня заробітна плата – роз’яснення МОН

На період карантину за педпрацівниками зберігається середня заробітна плата. Про це йдеться у роз’ясненні МОН (лист від 13.03.2020 №1/9-161), який було підготовлено у відповідь на звернення вчителів та розміщено сьогодні, 13 березня 2020 року.

“До нас почали звертатися педагоги та скаржитись, що у деяких територіях у зв’язку із запровадженням карантину їх змушують брати неоплачувану відпустку на період карантину. Таке рішення є незаконним, оскільки відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Щоб нагадати про закон, ми підготували лист органам управління та керівникам закладів”, – відзначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

“Ми сподіваємось, що всі засновники закладів освіти та керівники з повагою ставитимуться до прав педагогів та не порушуватимуть їх. Це для нас є важливим пріоритетом”, – відзначила Любомира Мандзій.

Вона додала, що у випадку, якщо права педагогів все одно порушуватимуться, вони можуть звернутися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, який працює у тісній співпраці з МОН.

Контакти Служби освітнього омбудсмена:

Адреса для електронних звернень: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або за посиланням https://zvernennya.eo.gov.ua/

Адреса для письмових звернень: Служба освітнього омбудсмена, 03058, м. Київ, відділення поштового зв'язку 58, а/с 48

Телефон для зв'язку: +380 951438726

Нагадуємо, що Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про повну загальну середню освіту”, ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року. Закон із підписом Президента повернуто до Верховної Ради сьогодні, 13 березня 2020 року.

Міністерство освіти і науки України