МОН оновило Правила прийому до закладів профосвіти: що зміниться для вступників?

Вступна кампанія до закладів професійної освіти у 2020 році відбуватиметься за оновленими Правилами прийому. Тепер вступникам потрібно подавати менше документів для зарахування, а підприємствам буде простіше направляти фахівців на підвищення кваліфікації.

Наказ, який визначає зміни у Правилах, був зареєстрований у Міністерстві юстиції та оприлюднений на сайті Міністерства освіти і науки сьогодні, 16 березня 2020 року.

В оновлених Правилах закладено, що право на першочерговий вступ відтепер матимуть призери фінального етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Крім того, скористатися пільгами під час вступу зможуть люди з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей.

Спроститься також механізм взаємодії закладів із підприємствами: тепер, щоб відправити фахівців на навчання або підвищення кваліфікації, роботодавець зможе підписати угоду, покривши витрати на навчання.

Змінюються, зокрема, підходи до роботи зі вступниками. Так, приймальним комісіям доведеться приділяти більше уваги консультаціям. Вони проводитимуть бесіди щодо вибору професії, розповідатимуть про умови навчання та перспективи працевлаштування після випуску.

Нагадаємо, що нещодавно набрало чинності Положення про інституційну форму здобуття профосвіти. Воно розширює кількість форм, за якими можна навчатися у профтехах.

Міністерство освіти і науки України