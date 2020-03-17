17 березня о 18:30 почнеться онлайн-трансляція курсів з підготовки до ЗНО під час карантину на ТК «РАДА» та YouTube-каналі МОН

Сьогодні, 17 березня 2020 року, о 18:30 стартує трансляція курсів з підготовки до ЗНО під час карантину на ТК «РАДА» та YouTube-каналі МОН – починаємо з лекцій з української мови та літератури, біології, математики та історії України.
«Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі “Рада” та YouTube-каналі МОН. Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК “Рада”», – відзначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Сьогодні трансляцію заплановано з 18:30 до 21:00. Надалі вона відбуватиметься за таким графіком:
- Середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00
- Четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00
- П’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00
- Субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами)
Офіційний канал МОН, де відбуватиметься трансляція, тут.
Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій:
- EdEra: ed-era.com
- ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua
- Prometheus: prometheus.org.ua
- BeSmart: besmart.study
Нагадуємо, що МОН переводить частину працівників на дистанційний режим роботи та призупиняє прийом громадян, водночас уся кореспонденція буде опрацьовуватись у звичному режимі.
Міністерство освіти і науки України