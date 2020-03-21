Педагоги мають бути переведені на роботу за гнучким графіком, при цьому за всіма працівниками зберігається щонайменше середня заробітна п

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину педагоги максимально мають бути переведені на роботу в гнучкому та дистанційному режимі, при цьому навіть за працівниками, що фактично не виходять на роботу, за законом зберігається середня заробітна плата. Відповідне роз’яснення підготувало МОН спільно з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та розіслало на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

“До цього ми вже давали роз’яснення, що за будь-яких умов та незалежно від того, чи виходить вчитель на роботу на період карантину, за ним має зберігатися заробітна плата. Це подіяло, і в багатьох закладах освіти перестали примушувати педагогів виходити на роботу в порожні школи. Однак сигнал дійшов не до всіх, тому спільно з профспілками ми підготували ще одне роз’яснення. Наразі ми спільно з Сергієм Горбачовим, освітнім омбудсменом, відслідковуємо ситуацію. Закликаємо також вчителів відстоювати свої права, адже без вашого звернення і скарги нам важко включитися в процес”, – зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Так, в листі на департаменти (управління) освіти і науки йдеться про те, що в умовах загальнонаціонального карантину примусове відправлення працівників у відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення навчання є неприпустимим. Також в ньому нагадується про те, що на період карантину за всіма працівниками зберігається середня заробітна плата (її розмір визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»).

У документі також пояснюється, що працівники, які фактично не виходять на роботу під час карантину, мають вважатися такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм (згідно зі статтею 34 Кодексу законів про працю України, простій – це призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими обставинами).

За такими працівниками, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, має зберігатися середній заробіток за час простою.

У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

“У кризових ситуаціях, як сьогодні, надзвичайно важливо зберігати розсудливість. Серед вчителів є багато з тих, хто знаходиться у групі ризику, якщо захворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19. За таких умов надзвичайно важливо берегти їх та обмежити для них необхідність контактувати з великою кількістю людей. Саме тому змушувати вчителів бути фізично присутніми у школі на період карантину – щонайменше неправильно”, – відзначила Любомира Мандзій.

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