Завершення 2019-2020 навчального року та підсумкове оцінювання учнів – опубліковано роз’яснення МОН

В умовах дистанційного навчання педагогічні ради шкіл можуть самостійно визначати деталі освітнього процесу і завершення навчального року, а підсумкове оцінювання може здійснюватись віддалено. Про це йдеться у листі-роз’ясненні МОН, оприлюдненому сьогодні, 16 квітня 2020 року.

“Незалежно від термінів карантину школам вже сьогодні варто готуватись до завершення навчального року. Тому ми надали розширені роз’яснення і рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах карантину і дистанційного навчання. Рішення Уряду щодо продовження карантину станом на 16 квітня немає, однак МОН готує школи до різних варіантів розвитку подій, щоб завершити навчальний рік максимально ефективно”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Лист роз’яснює організацію оцінювання в умовах дистанційного навчання. Так, у ньому йдеться про особливості:

поточного, формувального та підсумкового оцінювання,

оцінювання учнів 1-2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ,

підсумкового оцінювання учнів, які навчаються за індивідуальною формою.

Роз’яснення також містить рекомендації щодо організованого завершення навчального року. Зокрема, оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року.

Керівникам шкіл рекомендовано затвердити графіки видачі свідоцтв про здобуття базової середньої освіти випускникам 9-х класів, враховуючи протиепідеміологічні вимоги. Учням 1-8-х, 10-х класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти, рекомендовано надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, а оригінал документа вручити у вересні 2020-2021 н. р.

Під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік Міністерство рекомендує збільшити час на узагальнення та закріплення матеріалу за попередній рік, а у 2-11-х класах провести вхідне оцінювання рівня знань учнів за 2019-2020 н. р.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у 2019/2020 навчальному році рекомендовано не проводити масові заходи, зокрема – останні дзвоники та випускні вечори.

Крім того, роз’яснення містить інформацію про особливості зарахування учнів до 5-х класів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, відтепер зібрано на окремому сайті.

Міністерство освіти і науки України