28 квітня стартують онлайн-уроки на карантині для 1-4 класів

У вівторок, 28 квітня, Всеукраїнська школа онлайн розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів. Уроки транслюватимуться на YouTube МОН та ще 4-х телеканалах. Програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки та мистецтва.



“Кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій. Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи”, – розповіла т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Вона підкреслила, що саме через це організатори й вирішили додати до Всеукраїнської школи онлайн наймолодшу ланку.



“Основна мета проекту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, засобів зв’язку (підключення до інтернету), підтримки дорослих, вчитися дистанційно. З огляду на кількість звернень щодо організації навчального процесу для наймолодших, зробити це було нашим обов’язком”, – додала Вероніка Селега, Генеральний директор Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України.



Окрім онлайн-версії уроків на YouTube МОН, заняття можна буде дивитися також на телеканалах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

Уроки транслюватимуться у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00.

“Створення телевізійних уроків для молодших школярів потребує наших спільних зусиль. Надзвичайно важливо врахувати вікові особливості та освітні потреби учнів та учениць при формуванні програми. Це особливо стосується уваги, реакції та комунікації з викладачем. Саме тому онлайн-версію уроків буде перекладено жестовою мовою. ЮНІСЕФ сприяє забезпеченню доступу до якісної та інклюзивної освіти для всіх дітей в Україні, як-то за допомогою дистанційної освіти, так і якісного навчання вдома під час карантину”, – підкреслює Лотта Сильвандер, Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Головний методист початкової школи проєкту Інна Большакова розповіла, що при плануванні уроків організатори намагалися пов’язати їх із життям дітей, їхніми уподобаннями, звичною атмосферою дому, а також із новітніми технологіями.

“Сучасні діти – активні й непосидючі, і втримати їх біля екранів на уроках – завдання вкрай складне. Але ми сподіваємося, що будемо наближатися до його вирішення, щоб кожна дитина сказала: хочу вчитися”, – пояснює Інна Большакова.

Проект став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, Національного художнього музею України, проєкту “Книга-мандрівка. Україна”, громадської спілки “Освіторія”, а також понад 20 педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва.

Міністерство освіти і науки України