Регіони можуть розпочати використання коштів субвенцій на НУШ та програму «Спроможна школа»

Регіони України можуть розпочати використання коштів двох субвенцій - на Нову українську школу та на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів». Відповідні рішення Кабінет Міністрів України ухвалив сьогодні, 29 квітня 2020 року.

«Сьогоднішні рішення Уряду дають можливість регіонам стартувати з використанням коштів двох урядових субвенцій на розвиток школи. Це 1 млрд грн субвенції на реформу НУШ та 500 млн грн субвенції на програму «Спроможна школа для кращих результатів». Зокрема, субвенція НУШ враховує забезпечення необхідним обладнанням і навчальними матеріалами класів, які продовжують пілотувати новий Державний стандарт початкової освіти», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Як відомо, після змін до Державного бюджету 2020 вдалося зберегти фінансування ключових програм МОН, з-поміж яких – субвенція на Нову українську школу та субвенція на програму "Спроможна школа для кращих результатів".

Так, 1 млрд грн субвенції на НУШ надає можливість продовжити реформу початкової школи та дозволить її учням у вересні 2020 року розпочати навчання у належно обладнаних класах.

Субвенція місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» передбачає 500 млн грн фінансування. Ці кошти призначено на завершення будівництва, закупівлю обладнання та створення навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях.

Нагадаємо, триває підготовка до впровадження реформи НУШ у 5-9 класах: оприлюднено детальний звіт про результати громадського обговорення Державного стандарту базової середньої освіти. До 1 травня 2020 року всі зацікавлені особи зможуть взяти участь в онлайн-обговоренні доопрацьованого проекту Стандарту та стратегії його впровадження.

Міністерство освіти і науки України