Реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ перенесено, вона відбуватиметься онлайн – лист МОН

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) перенесена та триватиме з 12 травня до 5 червня включно. Відповідний лист сьогодні, 30 квітня 2020 року, Міністерство освіти і науки надіслало керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, які здійснюють підготовку магістрів.

“Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься повністю онлайн. Міністерство розробило та оприлюднило докладну покрокову інструкцію, як приймальним комісіям збирати, опрацьовувати та реєструвати документи вступників”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Відтак вступники на магістратуру зможуть надіслати скан-копію заяви, документа, що підтверджує особу, та інших необхідних документів для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або з використанням іншого, визначеного закладом каналу зв’язку.

Контактні дані Приймальних комісій закладів вищої освіти (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та на офіційних сайтах закладів.

Приймальні комісії у свою чергу мають перевірити наявність документів, які необхідні для реєстрації та надати вступнику відповідь про їхнє отримання. Далі уповноважений представник приймальної комісії має роздрукувати надіслані документи, сформувати особову справу вступника та створити запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу в ЄДЕБО, а далі, відповідно, сформувати екзаменаційний листок. Здійснивши всі необхідні перевірки та реєстрацію, представник приймальної комісії має надіслати електронною поштою скан-копію екзаменаційного листка вступнику для перевірки. Оформлений екзаменаційний листок може надсилатись вступнику також звичайною поштою, якщо про таку необхідність вказано у анкеті.

Повний перелік документів, скан-копії яких мають надсилати вступники для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ:

анкета-заява;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків;

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які закінчили навчання в минулих роках);

фотокартка для документів;

медична довідка (тільки для вступників, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ/ЄФВВ);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для вступників, які навчались у військових закладах).

Детальна інструкція для приймальних комісій міститься у листі МОН.

Міністерство освіти і науки України