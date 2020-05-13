Вступники з Донбасу і Криму у 2020 році зможуть вступати за спрощеною процедурою до 91 ЗВО

У 2020 році перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету. Із них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкульту.

“Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, без складання ЗНО”, – відзначила начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.

З 2020 року освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” працюватимуть на базі:

підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я:

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Державного закладу “Луганський державний медичний університет”;

Донецького національного медичного університету;

підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики:

Маріупольської філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Харківської державної академії культури;

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;

Харківської державної академії дизайну і мистецтв;

Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв;

Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

Львівської національної академії мистецтв;

підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ:

Донецького юридичного інституту МВС України;

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

Одеського державного університету внутрішніх справ.

Перелік підпорядкованих Міністерству освіти і науки закладів вищої освіти, у яких працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, за посиланням.

Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.

Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

Нагадаємо, що МОН внесло зміни до Умов прийому.

Міністерство освіти і науки України