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Затверджено графік ЗНО-2020: основна сесія відбудеться 25 червня – 17 липня

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Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відповідні зміни до календарного плану підготовки та проведення ЗНО оприлюднено на сайті МОН.

Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати:

  • математика – 25 червня,
  • українська мова і література – 30 червня,
  • фізика – 2 липня,
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,
  • англійська мова – 7 липня,
  • історія України – 9 липня,
  • біологія – 13 липня,
  • географія – 15 липня,
  • хімія – 17 липня.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО визначатимуться:

  • з математики, фізики – до 16 липня,
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня, 
  • з географії, хімії – до 28 липня.

Відповідно, результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:

  • з математики, фізики – до 17 липня,
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,
  • з географії, хімії – до 29 липня.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.

Нагадаємо, цьогоріч перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету. З них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкультури.

Міністерство освіти і науки України

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