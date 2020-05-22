Затверджено графік ЗНО-2020: основна сесія відбудеться 25 червня – 17 липня

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відповідні зміни до календарного плану підготовки та проведення ЗНО оприлюднено на сайті МОН.
Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати:
- математика – 25 червня,
- українська мова і література – 30 червня,
- фізика – 2 липня,
- іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,
- англійська мова – 7 липня,
- історія України – 9 липня,
- біологія – 13 липня,
- географія – 15 липня,
- хімія – 17 липня.
Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО визначатимуться:
- з математики, фізики – до 16 липня,
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня,
- з географії, хімії – до 28 липня.
Відповідно, результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:
- з математики, фізики – до 17 липня,
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,
- з географії, хімії – до 29 липня.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.
Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.
Нагадаємо, цьогоріч перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету. З них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкультури.
Міністерство освіти і науки України