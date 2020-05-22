Пробне ЗНО відбудеться 15 та 17 червня, вхід на тестування – в захисних масках

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів – 17 червня 2020 року. Про це йдеться у відповідному наказі Українського центру оцінювання якості освіти, оприлюдненому сьогодні, 22 травня 2020 року.

Оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня. Для входу в особисті кабінети на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно ввести логін та пароль, отримані раніше від РЦОЯО.

Для друку запрошення-перепустки необхідно скористатися опцією “Сформувати запрошення-перепустку” – документ завантажиться у форматі PDF, після чого його можна буде роздрукувати.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);

запрошення-перепустки;

засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.

Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу “Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання” у такі терміни:

15-17 червня – з української мови і літератури;

17-19 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.

Міністерство освіти і науки України